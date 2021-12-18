Общее число жертв пандемии COVID-19 превысило пять миллионов человек

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в мире остается на уровне, который наблюдался в конце августа текущего года. Две недели подряд на планете выявляют миллионы новых случаев заражения.

С начала пандемии коронавируса в мире выявили более 273 млн случаев заражения. Подсчеты говорят о том, что примерно каждый 30 житель планеты успел заразиться COVID-19 за два года. Точные данные по этому вопросы предоставить сложно, поскольку не все страны отражают в публикуемой статистике информацию о повторном заражении.

Уровень смертности из-за коронавирусной инфекции начал снижаться. За последние семь дней насчитывается 50,1 тыс. летальных исходов, что на 2,2 тыс. меньше, чем показатель прошлой недели. Общее число жертв пандемии коронавируса превысило отметку в 5,3 млн человек, что говорит о гибели примерно каждого 50 заразившегося пациента.