«Наполеоны» на местах. Появятся ли в России несменяемые губернаторы

Новый закон заметно видоизменил организацию «публичной власти» в России. Губернаторам не только сняли ограничение на пребывание в должности (теперь им можно оставаться на посту больше двух сроков), но и сам срок увеличили до 5 лет, в том числе и для региональных парламентариев.

О причинах неоднозначного решения можно лишь догадываться. Возможно, в региональных элитах наметился кадровый голод, и для грамотной ротации просто не хватает ярких личностей. Либо же федеральный центр таким образом пытается сохранить стабильность на местах, удерживая в креслах бойцов проверенных, уже испытанных и медными трубами славы, и высоким статусом жизни.

На этом фоне сразу возникает несколько вопросов. Станут ли теперь «вечные» главы слушать критику в свой адрес? Не умрет ли региональная политика, если за пост губернатора бороться будет фактически нереально? Ведь у первого лица в руках и подконтрольные СМИ, и пресловутый админресурс.

«Эти вопросы уже содержат в себе ответы, – заявил российский политолог Александр Сайгин. – Единственный момент я хотел бы обозначить по поводу "наполеонов" – нет, не приведет. Эти люди прочно встроены в вертикаль, а значит их забудут на следующий день после ухода в отставку».

С другой стороны, бороться за любой пост, игнорируя определенные «элитные договоренности», практически бесполезно. Но иногда победы, полученные таким путем, все-таки случаются. Об этом рассказал известный политтехнолог Андрей Максимов.

«К сожалению, решения принимают люди, которые живут одним днем. Поэтому решения ситуативны и нередко ведут к повышению градуса общественного недовольства, которое нет возможности канализировать ненасильственно и конституционно в ходе избирательных кампаний», – отметил специалист.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

В этой ситуации, по его словам, закрытые системы, как правило, близки к «взрыву», который сносит ударной волной неизбежных социально-экономических последствий и правых, и виноватых. Об этом люди, склонившиеся над бюллетенем для голосования, задумываются, увы, не всегда.

​​​​​​​«А в результате мы топаем к кризису, причем в потенциально острой его фазе, – считает Максимов. – Вроде бы 20 лет было, чтобы отстроить нормально функционирующую сбалансированную систему. Но все по-прежнему решается передачей полномочий наверх, где нет никакой защиты от дурака».

Посыл политтехнолога действительно тревожит. Что ждет страну, во главе которой может оказаться не самый ответственный политик, связавший в один клубок все нити управления обществом?

pixabay.com /

Пыл дискурса поубавил руководитель агентства «Социальные коммуникации» Илья Паймушкин. Он напомнил, что снятие ограничений на занятие должности главы региона более двух сроков подряд дает право некоторым действующим губернаторам (в случае их избрания) продолжить свою работу на посту.

​​​​​​​«Это нововведение лишь дает федеральной власти дополнительную возможность не ограничивать руководителя субъекта там, где это необходимо. В пользу этих нововведений есть как минимум два аргумента: наличие крупных агломераций, традиционно сложных территорий, и эффективные губернаторы», – рассуждает эксперт.

Так, по его мнению, в Москве и Московской области сейчас вполне успешно реализуются крупные инфраструктурные проекты, и их руководители показывают позитивные результаты по многим направлениям, поэтому ограничивать их двумя сроками работы не вполне логично.

​​​​​​​«Страна у нас большая, регионы разные, и их главы показывают сейчас разный уровень достижения основных показателей, обозначенных президентом [Владимиром Путиным]», – подчеркнул собеседник «ПС».

kremlin.ru / Администрация президента России

Более того, Паймушкин считает, что в условиях пандемии и слабого роста экономических показателей вполне можно перейти к отмене прямых выборов глав субъектов и ограничиться утверждением внесенных Владимиром Путиным кандидатур законодательным органом региона, как это когда-то уже практиковалось.

​​​​​​​«Если посмотреть правде в глаза, пройти муниципальный фильтр независимому кандидату на губернаторских выборах сейчас нереально, поэтому отмена прямых выборов только сэкономила бы бюджетные средства на их проведение», – нашел политолог еще один неожиданный плюс в решении правительства.

Что же касается опасений, что новый закон приведет к застою во власти на местах, потери свежести идей и энергии действий, то здесь, по мнению эксперта, документ принципиально ничего не изменит. Сейчас и так видно, насколько эффективно работает тот или иной губернатор.

Основные показатели для оценки действий глав субъектов, в транскрипции Ильи Паймушкина, – это экономическое развитие вверенной территории, умение коммуницировать с жителями, своевременное решение локальных проблем, а также удовлетворенность людей своей жизнью.

​​​​​​​«Лакмусом могут служить результаты на выборах в представительные, законодательные органы власти и последние выборы в Госдуму, – подвел итог глава агентства "Социальные коммуникации". – Там, где региональные руководители делают что-то не так, виден рост протестных настроений, и это сигнал для анализа и переформатирования работы».

Подробнее о губернаторах, чье содержание влетело регионам в копеечку, «Политика Сегодня» писала ранее.