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Некоторые российские пенсионеры получат 14 тысяч рублей от ПФР

Экономика
Некоторые российские пенсионеры получат 14 тысяч рублей от ПФР

Ряд пожилых граждан России еще до Нового года сможет получить увеличенные пособия, сообщает PRIMPRESS.

Первые выплаты назначены на 26 декабря. Они коснутся тех пожилых граждан, которые получают деньги в первой декаде января. Российские власти намерены увеличить страховую часть пособия на 5,9% в следующем году, но из-за зимних праздников нововведения начнут действовать чуть раньше — эта инициатива призвана обеспечить финансовую безопасность населения.

В среднем пенсионеры будут получать по 14 тыс. рублей. Начисление средств будет производиться на карты национальной платежной системы «Мир», бескарточные счета в банках и при содействии «Почты России».

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