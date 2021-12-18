МВД: почти каждое 11-е падение ребенка из окна заканчивается смертью

МВД получили более 640 сообщений о падении детей из окон за последние полгода. Из них каждый 11-й оказался смертельным.

Органы внутренних дел зафиксировали сотни обращений по фактам выпадения несовершеннолетних с высоты, из которых 61 закончился смертельным исходом.

Сотрудники МВД рассказали, что статистика практически не изменилась по сравнению с первым полугодием. Тогда было зарегистрировано 644 случая. За последние шесть месяцев отмечено 640 падений.

Правоохранители стали вести печальную статистику с первого полугодия 2020 года. Однако отчетность по возрасту пострадавших и погибших при данных обстоятельствах не предусмотрена.