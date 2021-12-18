Порошенко крикнул водителю «поехали, твою мать» перед визитом в аэропорт

Бывший президент Украины Петр Порошенко крикнул своему водителю «поехали, твою мать» перед отъездом из страны. Видеозапись была опубликована на YouTube-канале украинского Государственное бюро расследований.

На кадрах заметно, как сотрудник ведомства пытался вручить украинскому политику повестку по делу о закупке угля из Донбасса, однако бывший президент проигнорировал этот жест и сел в машину. После этого в автомобиль сел сопровождающий политика, после чего Порошенко крикнул своему водителю «поехали, твою мать».

По информации Telegram-канала «Звезда», Петр Порошенко дал команду своему водителю как можно скорее доехать до аэропорта.

Как стало известно ранее, Порошенко уехал из Украины после попытки предъявить ему обвинения. Бывший президент отправился в турне по Турции и Польше.