Сенатор Шахин сравнила число российских и американских дипломатов в Европе

Российские дипломаты есть «практически во всех странах», тогда как Соединенные Штаты испытывают нехватку послов в Европе. Об этом заявила сенатор от Калифорнии Джин Шахин.

Парламентарий в ходе выступления в Конгрессе США напомнила о недавнем высказывании замглавы Госдепа Виктории Нуланд. Последняя отмечала, что американское внешнеполитическое ведомство «работает в четверть силы» из-за неразрешенных вопросов. Так, у страны есть представительства на Украине, в Германии, Великобритании, Польше и Франции, при этом послы там не утверждены.

Ранее Вашингтон потребовал, чтобы 27 российских дипломатов уехать из США до 30 января 2022 года. В ответ в Москве попросили всех сотрудников американского посольства, которые находятся в РФ более трех лет, покинуть территорию страны.