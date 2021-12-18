Ермак и Салливан обсудили Донбасс и украинско-американские отношения

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с помощником лидера США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом киевский политик написал в Twitter.

Ермак, в частности, подчеркнул, что ценит «постоянное и эффективное взаимодействие» американской и украинской сторон.

«Обсудили дальнейшие шаги в целях деэскалации ситуации вокруг Украины и разблокирования процесса мирного урегулирования (в Донбассе. — Прим. ред.)», — отметил руководитель президентского офиса.

Посол России в США Анатолий Антонов ранее призвал Вашингтон простимулировать Украину к выполнению Минских соглашений. Он также назвал документ бесспорной основой разрешения ситуации в Донбассе.