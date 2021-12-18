Политолог Рар: канцлер ФРГ Шольц исправляет последствия визита главы МИД Бербок в страны ЕС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц вынужден исправлять последствия поездок главы МИД Германии Анналены Бербок в Евросоюзе. Об этом заявил политолог Александр Рар.

Бербок совершила несколько визитов в европейские столицы. Дипломат придерживается жесткой линии по отношению к России. Она стремится выстроить линию резкой критики на грани вражды. За пределами своего государства министр иностранных дел также проталкивала эти идеи.

Именно поэтому, по мнению Рара, Шольц ездит по следам главы МИД в ЕС. Ему нужно исправлять то, к чему привели ее визиты.

"Шольц, конечно, отреагировал. Мне один политик сказал, что бедный Шольц с высунутым языком должен ездить в страны, куда за день-два до него ездила Бербок, и исправлять ситуацию", — уточняется в комментарии политолога.

Ранее Анналена Бербок выступила в угрозами в адрес России. Она отметила, что РФ понесет экономические и дипломатические последствия в случае "вторжения" на Украину. Политик Альберт Брайнингер в беседе с российскими журналистами высказался на тему отношения немецкого дипломата к Москве.

Он считает, что такие заявления могут привести к серьезным последствиям. Кроме того, Брайнингер считает, что Шольц должен внести поправки в эту ситуацию.