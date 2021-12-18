Официальный представитель Кремля признался, что ему нравится аккаунт «Усы Пескова» в Twitter

Аккаунт «Усы Пескова» в Twitter транслирует элегантный юмор. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера признался, что ему нравится аккаунт «Усы Пескова». Также он следит за платформами информационных агентств. Предпочтение представитель Кремля отдает их Telegram-каналам.

«Я "Усы Пескова" очень люблю. Там есть очень хороший, злой, но элегантный юмор», — уточнил пресс-секретарь.

Кроме того, Песков рассказал и о предпочтениях президента России Владимира Путина. Глава государства выбирает печатные издания, уточнил он.

В декабре 2018 года пресс-секретарь лидера заявил, что считает аккаунт в Twitter пародийно-сатирическим. Однако ранее он был гораздо смешнее, добавил Песков.