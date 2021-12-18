Политик Брайнингер призвал канцлера Германии вмешаться в действия Бербок против России

Действия главы МИД ФРГ Анналены Бербок против газопровода «Северный поток — 2» могут обернуться неприятными последствиями. На это указал член партии «Альтернатива для Германии» Альберт Брайнингер.

По его словам, цены на газовом рынке выросли после заявления Бербок о том, что «СП-2» не соответствует европейскому законодательству.

«Затем позже... она выслала двух дипломатов. Это не может длиться вечно, канцлеру придется вмешаться и внести "поправки" в политику министра по отношению к России», — сказал Альберт Брайнингер РИА Новости.

Он уверен, что заявления министра иностранных дел в адрес России «не внушают оптимизм». Особенно это касается краткосрочных перспектив в отношениях двух государств.