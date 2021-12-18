«Теория хаоса». Власти Петербурга экономят на жителях ради «экологичной уборки снега»

Петербуржцам, наконец, объяснили, почему улицы Северной столицы до сих пор покрыты сугробами (несмотря на кратковременную зимнюю оттепель) и льдом. Выяснилось, что чиновники Смольного чересчур обеспокоены проблемами экологии и ради их решения готовы пожертвовать здоровьем горожан.

Вице-губернатор Анатолий Повелий рассказал журналистам, что город уже давно могли бы очистить от снега и обезопасить с помощью реагентов, но «наносить ущерб природе» петербургские власти не хотят.

«Обратите внимание, никаких реагентов, которые, скажем так, принципиально ускорили бы уборку и тротуаров, и улиц, но нанесли бы ущерб и природе, и органам дыхания, и обуви, и нашим братьям меньшим, которые по этому ходят. Позиция наша, что город должен убираться экологически чистыми методами», — заявил Повелий.

Тем временем пользователи соцсетей из Петербурга начали замечать назойливую контекстную рекламу, которая периодически высвечивается на их мобильных устройствах. Чаще всего в ней говорится, что «вторая столица» гордится «экологичным подходом к утилизации снега» и тем, что воздействие на окружающую среду «сведено к минимуму».

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Петербуржцы предполагают, что команда губернатора Александра Беглова потратила немалые средства на подобную рекламную кампанию, хотя эти деньги целесообразнее было бы потратить на борьбу со льдом. Пока коммунальщикам приходится сбивать пресловутые «сосули» орудиями труда, которые они смастерили самостоятельно. К примеру, кувалдами на веревках.

О том, что городу на Неве категорически не хватает плавильных станций для снега, уже ни для кого не секрет, однако об «экологичной стороне» этой медали Смольный заговорил впервые. Доцент кафедры «Экология и промышленная безопасность» МГТУ им. Н.Э. Баумана Сергей Серов не уверен, что петербургские власти беспокоит экологическая повестка. Речь идет скорее о финансовой выгоде.

«Я считаю, что есть определенная экономическая выгода в решении [Смольного] по реагентам. В местах наибольшего скопления людей безопасность должна быть на первом месте. Климат в Петербурге достаточно влажный, и гололед – типичное явление для города. Властям надо закупать очень много реагента, чтобы обеспечить полную безопасность. Тут надо ссылаться на теорию хаоса, то есть рассматривать все аспекты. Уже нельзя быть уверенным в том, что ты выйдешь прогуляться по историческому центру, а там все будет чисто и сухо» — объяснил специалист.

Невские Новости /

Серов обратил внимание, что даже если Смольный будет готов потратиться на уборку города, определенные угрозы и риски все равно останутся. Коммунальщики, например, могут не заметить «ледяные островки», занесенные снегом, что в будущем может привести к травмам, подвел итог эколог.

Пока средства из городского бюджета выделяют только на уборку Смольного и резиденции Александра Беглова. На что губернатор тратит миллионы бюджетных средств, пока жители Петербурга ломают ноги на льду, читайте в нашем материале.