МИД заявил о снижении эффективность ДОН после выхода России и США

Эффективность Договора по открытому небу (ДОН) резко снизится после выхода из него России и США. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

Международный договор, который был разработан при участии России, помогал укрепить доверие и безопасность между странами. Москва вышла из него 18 декабря 2021 года вслед за США, которые сделали это год назад.

«С уважением относимся к решению остающихся в Договоре государств-участников продолжить его имплементацию. Желаем им конструктивной и плодотворной совместной работы. Однако уже очевидно, что без участия США и нашей страны эффективность ДОН резко снизится: зона его применения уменьшится примерно на 80 процентов, резко сократится число планируемых на 2022 год миссий открытого неба», — отметили в МИД.

По мнению дипломатов, ответственность за деградацию договора лежит на США.