Месть Зеленского. Порошенко может не вернуться на Украину из-за уголовных дел

Петр Порошенко покинул Украину после попытки предъявить ему обвинения по «угольной госизмене» — так называется дело о незаконной поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса в конце 2014-го и начале 2015 года. Следователи попробовали вручить бывшему главе государства повестку, но он их проигнорировал.

Порошенко ситуацию пока не комментирует, но это определенно одно из самых серьезных уголовных дел в «коллекции» экс-президента. К исторической роли лидера евроинтеграции украинская система власти отнеслась без трепета: с приходом к власти Владимира Зеленского «уголовки» сыпятся на Порошенко одна за другой.

Парадоксальное «угольное дело»

Пока СБУ только проверяет Порошенко и экс-главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву на причастность к госизмене при поставках угля из Донбасса, однако бывшего министра энергетики Владимира Демчишина уже подозревают в «содействии терроризму».

mpe.kmu.gov.ua / Официальный сайт министерства энергетики и угольной промышленности Украины

По этому же делу проходит лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, находящийся под домашним арестом. Политик, выступающий за сотрудничество Киева и Москвы, заявлял о фальсификации его дела СБУ. По его словам, уголь ДНР и ЛНР шесть лет назад спас постмайданную Украину — 95% угольных шахт находилось на территории Донбасса.

«Только почему сегодня считается, что это оказание содействия террористическим организациям, когда уголь поставлялся в интересах Украины и в Украину, и почему это помощь ДНР, ЛНР, а не Украине – непонятно», — заявлял Медведчук.

Глава СБУ Иван Баканов интерпретирует события тех лет иначе: украинские политики и чиновники «в разгар войны играли на стороне России, пренебрегали интересами Украины и строили совместные с террористами схемы». Поставки донбасского угля руководитель спецслужбы назвал «подрывом энергетической независимости» страны.

Впрочем, сотрудничество с непризнанными республиками на востоке Украины — не самое непоследовательное решение, принятое «постмайданным» президентом.

twitter.com / Петро Порошенко

«Бешеная пчелка» и налоги в России

Ранее мы рассказывали о бизнесе Порошенко в России: в разгар гражданской войны на востоке Украины, в развязывании которой Киев обвиняет Москву, украинский президент владел действующей на тот момент кондитерской фабрикой Roshen в Липецке.

Российское производство вафель и конфет «Бешеная пчелка» продолжалось до апреля 2017 года, при этом Порошенко исправно платил налоги в бюджет РФ, которую в то же время называл с трибун «страной-агрессором». С 2014 по 2016 годы липецкая фабрика «конфетного миллионера» заработала 72 миллиона рублей — эта сумма была выведена олигархом на Украину.

«Нет никаких гарантий, что у Порошенко никакого бизнеса в России не осталось. Пусть [оформлено] не через него, а через знакомых, родственников. Тут гарантий нет. Об этом знают и спецслужбы РФ, и экономический сектор, который все это отслеживает», — отмечала политолог Наталия Елисеева в комментарии «ПС».

ФБА «Экономика сегодня» / Али Исламов

Будущее Порошенко

На незавидную судьбу уехавшего за границу Порошенко намекает и недавний скандал вокруг «пропавшего» судьи Николая Чауса, который, предположительно, выполнял различные просьбы экс-президента — например, арестовывал его оппонентов.

Когда Чаусом по факту получения взятки (возможно, провокационной) заинтересовались следственные органы, Порошенко помог ему «эвакуироваться» в Молдавию, заявляется в расследовании журналиста Анатолия Шария. Примечательно, что вернуть Чауса на Украину хотел Зеленский, лично просивший президента Молдавии Майю Санду выдать беглеца.

Свести счеты с Порошенко Зеленский и его покровитель, олигарх Игорь Коломойский, желают с 2019 года. Последний заявлял, что экс-президент должен искупить вину «за то, что хотел поживиться чужой собственностью». Речь о национализации Приватбанка, устроенной Порошенко и Гонтаревой. Тогда Коломойский выиграл дело и суд отменил национализацию крупнейшей финансовой организации страны.

Prt Scr youtube.com / В гостях у Гордона

После этого «война» двух олигархов не закончилась. Летом 2020 года Коломойский написал заявление на имя генпрокурора Украины «с важными для судопроизводства фактами»: было открыто очередное уголовное дело против Порошенко — на этот раз «о вмешательстве при национализации Приватбанка».

Судя по всему, «угольная госизмена» может стать не последним уголовным делом для Порошенко, если нынешние украинские власти намерены идти до конца. Позже в украинском правосудии рискует «всплыть» и российский бизнес едва ли принципиального экс-президента.

Ранее «Политика Сегодня» рассказывала, почему на Украине смягчили наказание за коррупцию.