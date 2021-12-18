Младенца случайно привили от COVID-19 в Южной Корее

Врачи по ошибке привили от коронавирусной инфекции семимесячного ребенка вместо гриппа в Южной Корее. Об этом пишет агентство Yonhap New.

Власти города Соннам сообщает, что младенцу ввели дозу вакцины Moderna от COVID-19, которая была рассчитана на взрослого человека. Выяснилось, что ее должны были использовать для матери малыша.

После инцидента ребенка положили в больницу на пять дней для наблюдения, никаких побочных эффектов врачи не обнаружили. Родители малыша уже обратились в суд с заявлением на педиатра, чтобы получить компенсацию за ошибочно введенную инъекцию.