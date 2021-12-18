Планетологи РАН зафиксировали на Марсе большие месторождения льда

Группа российско-голландских планетологов провела исследование и обнаружила на Марсе большие залежи льда. Результат их работы был опубликован в научном журнале Icarus.

Для проведения исследования ученые привлекли специальный зонд «ЭкзоМарс-TGO». На его борту был установлен нейтронный спектрометр FREND. Данное приспособление может искать и изучать «оазисы» марсианской воды, которые могут быть скрыты под слоем пыли и грунта.

«Прибор FREND открыл участок в системе каньонов в долинах Маринер, 40% поверхности которого покрыто залежами льда», – заявил один из авторов исследования, завотделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.

Космическое агентство NASA осенью 2021 года испытало новую систему защиты Земли от астероидов. С помощью ракеты-носителя Falcon 9 в космос отправили зонд DART. Он может менять траекторию полета небесных тел, сообщает телеканал «360».