Историк Хлобустов указал на вклад генерал-лейтенанта Федотова в победу над нацизмом

Генерал-лейтенант Петр Федотов родился 120 лет назад. О его вкладе в победу над нацизмом рассказал историк спецслужб Олег Хлобустов.

В беседе с журналистами РИА Новости эксперт поделился историей пути Федотова. С конца 1930-х и до середины 1950-х он возглавлял советские контрразведку и разведку. Одной из заслуг генерал-лейтенанта Хлобустов считает создание радиоигр. С помощью них он дезинформировал разведку противника.

«Надо отметить, что под руководством Федотова была разработана общая инструкция о порядке ведения радиоигр и система согласования дезинформации, которая передавалась разведывательным органам Германии. А после того как ведение радиоигр было передано СМЕРШу, то 2-е управление вновь созданного наркомата госбезопасности стало соисполнителем этих задач», — отметил собеседник СМИ.

Кроме того, под руководством Федотова было ликвидировано националистическое подполье на Западной Украине и Прибалтике, указал историк. Из забвения имя генерал-лейтенанта вышло на рубеже XXI века. Тогда о нем рассказали в одной из книг по истории отечественных органов безопасности.

В декабре 2017 года на российском телевидении показали документальный фильм о Федотове. Картина транслировалась в канун 100-летия органов безопасности РФ.