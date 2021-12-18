Ученые из Университета Чалмерса обнаружили в океане и почве питающихся пластиком бактерий

Первое исследование взаимосвязи бактерий и разложения пластика провели биологи из Чалмерского технологического института в Швеции. Результаты опубликованы в журнале Microbial Ecology.

По словам специалистов, бактерии эволюционировали в процессе загрязнения пластиком окружающей среды. Начиная с 1950 года, производством пластика в мире увеличилось с 2 млн до 368 млн тонн.

Ученые изучили бактерии с разных глубин океана и почвы. В воде было обнаружено почти 12 тыс. ферментов, разлагающих пластик, а в почве — 18 тыс. подобных одноклеточных. Это объясняется большим содержанием пластмасс с добавками фталата в земле. Почти 60% обнаруженных бактерий не соответствовали ни одному из ранее известных классов микроорганизмов.

Ученые открыли новый способ путешествия живых организмов в океане. Прибрежные виды растений и животных колонизируют открытый океан на пластиковом мусоре, передает телеканал «360».