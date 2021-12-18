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Более десяти детей пострадали при опрокидывании автобуса на трассе под Ярославлем

Происшествия
Более десяти детей пострадали при опрокидывании автобуса на трассе под Ярославлем

В Ярославской области автобус, перевозивший 14 детей и четырех взрослых, попал в ДТП. Автомобиль перевернулся на правый бок при столкновении с бревнами, рассыпанными по трассе из лесовоза. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Инцидент произошел на 190-м километре автодороги М-8 в Ростовском районе. По предварительным данным, подростки от 10 до 12 лет направлялись из Ростова в Солнечногорск на соревнования. Всех пассажиров доставили в больницу. Водитель общественного транспорта получил перелом руки.

На месте ДТП работают экстренные службы. Причины случившегося устанавливаются.

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