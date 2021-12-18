Эпидемиолог Фергюсон заявил о способности штамма COVID-19 «Омикрон» уходить от иммунитета

Штамм коронавируса «Омикрон» обладает высокой способностью уходить как от иммунитета, сформированного после перенесенной болезни, так и от вакцинного, заявил эпидемиолог Нил Фергюсон.

Исследование эпидемиологов из Имперского колледжа Лондона показало, что омикрон-штамм значительно опаснее для переболевших, чем штамм «Дельта». До появления нового варианта вируса естественный иммунитет, сформированный после инфекции, защищал в течение полугода в 85% случаев. В то же время от «Омикрона» иммунитет после болезни защищает только в 19% случаев.

«Исследование приводит очередные доказательства того, насколько сильно омикрон-штамм может уходить от защиты иммунитета, полученного либо после заражения, либо после вакцинации», — заявил Нил Фергюсон.

Кроме того, омикрон-штамм COVID-19 снижает эффективность вакцин. Так, две дозы Pfizer и AstraZeneca защищают лишь в 19% случаев. Исследованные британскими учеными вакцинами также хуже защищают от тяжелого течения болезни.

«Спутник V», в отличие от иностранных вакцин, обладает высокой эффективностью против штамма COVID-19 «Омикрон». Исследование об эффективности российского препарата было проведено Центром им. Гамалеи, передает телеканал «360».