Координатор UNAC Ломбардо: проект договора России с НАТО показал стремление страны к миру

Предложенные Россией взаимные гарантии по безопасности в Европе не уменьшат агрессию США. При этом они ясно показывают, как Москва стремится к миру в отличие от Вашингтона, заявил координатор Объединенной национальной антивоенной коалиции Джо Ломбардо.

Накануне Россия опубликовала готовый проект договора с США и НАТО. В нем содержатся положения о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, а также гарантии нерасширения НАТО на восток. По словам Ломбардо, такие предложения определенно важны, однако с большой вероятностью США не изменят свой курс, передает РИА Новости.

«Я думаю, что это важно, что Россия выступила с таким предложением, однако я не думаю, что оно остановит США и НАТО в их агрессивных действиях в отношении России и других стран. Американский империализм имеет свою динамику и направлен против любой страны, где не доминируют США», — отметил он.

Предложения России поддержал лидер КНР Си Цзиньпин. О своей позиции он заявил во время переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, передает телеканал «360».