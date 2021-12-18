Bloomberg: предложения России по гарантиям безопасности оказались для США неприемлемыми

Вашингтон счел неприемлемыми некоторые пункты договора между Россией, США и НАТО о гарантиях безопасности. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на высокопоставленного представителя администрации президента Соединенных Штатов Америки.

В пункты договора входят, в частности, гарантии нерасширения НАТО на территорию Украины. Соответствующие документы уже опубликованы российским МИД, а также переданы Вашингтону.

«Некоторые из них полезные, а некоторые — неприемлемые. США планируют дать ответ России примерно на следующей неделе», — заявил собеседник издания.

Предложения России также прокомментировал Евросоюз. Как заявили в организации, обсуждение безопасности в рамках Совет Россия — НАТО и ОБСЕ представляет особую важность, в связи с чем ЕС уже занимается подготовкой соответствующих проектов, передает телеканал «360».