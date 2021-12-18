Пушков: НАТО готовит «плацдарм» на Украине для угроз России

НАТО планирует войну с Россией, о чем свидетельствует появление Альянса на границе Украины, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Пушков выразил мнение, что НАТО готовит из Украины «плацдарм» для угроз России. Об этом сенатор заявил на радиостанции «Говорит Москва».

«А зачем НАТО принимать в свой состав Украину, если не готовить из нее плацдарм для того, чтобы угрожать России. Можно, пользуясь настроениями ее руководства, сделать ее неформальным членом альянса. Насыщать ее оружием, превращать в военизированный кулак», — сказал Пушков.

Ранее политолог Семен Уралов заявил, что НАТО готовится ввести войска на украинские земли. Об этом свидетельствуют слова генсека Йенса Столтенберга о том, что Альянс должен быть готов в худшему сценарию на Украине. При этом Столтенберг обвинил Россию в «усиленной военной активности» вблизи украинских границ, передает «Царьград».