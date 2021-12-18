Депутат Рады Кива заявил о «договоренности» США и России о присоединении Крыма

Вашингтон «тайно согласился» на присоединение Крыма к России в 2014 году, заявил депутат Верховной рады от ОПЗЖ Илья Кива.

Украина отдала России Крым вместе с США по существующим договоренностям за госпереворот в 2014 году, заявил политик. Кроме того, Вашингтон не мог не считаться с позицией Москвы так как привел подконтрольные силы во власть в Киеве. А у России были свои стратегические задачи в регионе. Об этом Кива заявил в интервью Telegraf.

«Да, действительно, это две империи, поэтому произошел чистый договорняк. Мы (США. — Прим. Ред.) перевернули власть, но для того, чтобы вы это легализировали <...>, мы вам отдадим Крым. <…> Вам важен Крым? Забирайте», — сказал депутат.

Ранее евродепутат от Франции Тьерри Мариани назвал Крым частью России. Мариани раскрыл ложь Украины об «оккупированном» полуострове. Кроме того, евродепутат представил доказательства того, Крым добровольно вернулся в состав РФ, передает «Царьград».