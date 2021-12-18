Антонов указал на вину США в миграционном кризисе на границах Евросоюза

Виновником миграционного кризиса на восточных границах Евросоюза является не Белоруссия, а западные страны, в частности США. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью Newsweek.

Соединенные Штаты пытаются навязать свое видение демократии всем остальным странам мира, что и приводит к таким ситуациям. Разрешить же проблему поможет только отказ от санкций и угроз в отношении Белоруссии, уточнил дипломат.

«Такая деятельность США и их партнеров на протяжении последних десятилетий привела к серии региональных конфликтов. В результате мы видели драматическое ухудшение ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке и в Северной Африке, экономический спад и массовые потоки миграции», — заявил Антонов.

Дипломат указал США на необходимость следования международному гуманитарному праву. По его мнению, на данный момент все действия Вашингтона приводят лишь к тому, что Белоруссия становится транзитным пунктом для беженцев, и в этом точно нет ее вины.

Политолог Матеуш Пискорский предположил, как Минск разрешит ситуацию с мигрантами у себя в стране. По его мнению, в скором времени в Белоруссии начнут строить соответствующие лагеря, передает телеканал «360».