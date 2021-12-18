Маргарита Симоньян: Германия оказалась самой нетерпимой к свободе слова страной

Телеканал Russia Today нигде в мире, ни в одной стране, ни на одном континенте не сталкивался с таким противодействием властей, с такими трудностями и ограничениями, как в Германии.

Об этом заявила главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, комментируя очередное закрытие видеохостингом YouTube канала на немецком языке RT DE, которое произошло спустя всего пять часов после начала вещания.

Напомним, ранее пресс-служба YouTube заявила, что вещание круглосуточного канала RT DE было заблокировано в стартовый день работы из-за того, что телеканал начал работать в обход ранее наложенных ограничений. При этом несколько месяцев назад видеохостинг также удалял контент RT DE, который занимает в рейтинге Германии четвертое место, за якобы допущенные «нарушения правил сообщества».

«К нашему огромному изумлению Германия, именно Германия, оказалась самой нетерпимой страной к распространению информации, к свободе информации, свободе слова потому что так, как с нами боролись и продолжают бороться в Германии, с нами не боролись ни в одной стране мира, ни на одном континенте», — заявила по этому поводу Маргарита Симоньян.

ФБА «Экономика сегодня» / Вероника Галачиева

Также главред RT отметила, что, если немецким властям показалось элегантным заблокировать работу RT DE в первый же день вещания, но руководство канала придерживается другого мнения.

«Не могу сказать, что это нас удивило, мы все-таки выходили в первую очередь не на YouTube, мы вышли в эфир как настоящий большой телеканал. Наше вещание доступно и в эфире, и на сайте, и в приложении, посмотрим, что они будут делать дальше», — добавила Симоньян.

В заключение журналист отметила, что у немецких политиков уже вряд ли проснется уважение к свободе слова, но простые граждане Германии, составляющие телеаудиторию, увидят наконец, что местные СМИ, которые в основном принадлежат американцам, годами и десятилетиями обманывают их, показывая ненастоящую правду. Рано или поздно жители Германии все поймут и оценят, уверена Маргарита Симоньян.