Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США должны простимулировать Украину выполнять Минские соглашения, а также дать понять о недопустимости их пересмотра.

Антонов назвал минские договоренности бесспорной основой разрешения ситуации. Об этом он рассказал в интервью американскому еженедельнику Newsweek.

«У США есть ресурсы, чтобы простимулировать (украинского президента Владимира) Зеленского к имплементации минских соглашений, которые были утверждены резолюцией СБ ООН 2202 и носят юридически обязывающий характер», — сказал дипломат.

Ранее страны G7 официально нарушили Минские соглашения. Министры иностранных дел G7 заявили, что Россия якобы имеет отношение к вооруженному конфликту в Донбассе. Такое заявление прямо противоречит Минским соглашениям, передает «Царьград».