Михеев: «Северный поток – 2» для России не свет в окошке, а обманный маневр

Новый российский газопровод «Северный поток – 2», возможно, используется Россией инструментом для отвлечения внимания недоброжелателей, пока страна реализует другие свои проекты.

Такое мнение накануне высказал российский политолог Сергей Михеев, слова которого приводит информационное агентство SM-News.

Напомним, ранее федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что решение немецкого регулятора приостановить процесс сертификации «Северного потока – 2» является «неполитическим».

Комментируя эти слова, Сергей Михеев назвал странной позицию Германии, которая ждет непонятно чего.

«Я не очень понимаю, что они думают: что с (президентом РФ Владимиром) Путиным что-то случится или Россия изменит свою политику из-за этого «потока»? Мне кажется, здесь есть что-то странное. Мне не очень понятно, что они ждут. Такое впечатление, что им стало казаться, что «Северный поток — 2» — это свет в окошке», — рассуждает политолог.

При этом Михеев выразил мнение, что Северный поток – 2» не только не является для России «светом в окошке», ради которого Москва выполнит все условия, но и наоборот, газопровод, возможно, стал для российской стороны операцией по отвлечению внимания.

ФБА «Экономика сегодня» /

За то время, что Запад и Украина ведут борьбу против «Северного потока – 2», Россия параллельно успела построить и ввести в эксплуатацию «Турецкий поток», который действительно отнимает транзит у Украины, но против которого никто не выступает.

Поэтому зацикленность на том, чтобы не дать России запустить «Северный поток – 2» не имеет реальных причин, считает Михеев.

«Хорошо, ну не будет этого «Северного потока — 2», ну и что изменится радикально? Россия рухнет с точки зрения экономики? Нет. Он же сейчас не работает, и мы же не рушимся. Мы не разваливаемся? Нет. У нас нет денег на то, чтобы продолжать жизнь? Есть деньги. Более того, мы даже за счет роста цен на газ и нефть получаем дополнительные объемы», — подчеркнул политолог.

А тем, кто так борется против данного проекта, следовало бы понять, что работа «Северного потока – 2» могла бы стать гораздо более действенным фактором сдерживания России, чем неработающий газопровод, заключил Сергей Михеев.