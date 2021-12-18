Президент Сербии Вучич: договор с Москвой позволил Белграду экономить на газе

Сербия ежедневно экономит 8,6 млн долларов благодаря договору с Россией о поставках газа по 270 долларов на шесть месяцев.

У Белграда обеспечены поставки 6 млн кубических метров газа ежедневно. Об этом рассказал президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink.

«Сейчас нам требуется 10–12, за первые четыре месяца в среднем расходуем по 9–10 миллионов кубометров в сутки. Мы этих 6 миллионов кубометров получаем по 270 долларов за 1000. А на бирже сегодняшняя цена, благодаря глупым заявлениям разных политиков из Европы, сейчас составляет 1,7 тысячи и будет идти еще выше, это называется TTF», — сказал он.

По его словам, Сербия получила цену в шесть раз меньше, чем на европейской бирже. Вучич отметил, что без договоренности с Москвой, Белград платил бы 17 млн долларов за газ.

Ранее глава Европейского энергетического сообщества (ЕЭС) Янез Копач эмоционально прокомментировал цены на газ для Сербии. Он назвал цену невероятно низкой в нынешних условиях, передает «Царьград».