«Оператор ГТС Украины» сообщил о новых аргументах против сертификации «СП-2»

«Оператор ГТС Украины» привел новые аргументы наличия рисков в случае сертификации газопровода «Северный поток —2» Федеральному министерству экономики и защиты климата Германии.

Директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями «Оператора ГТС Украины» Ольга Белькова сообщила, что новые аргументы могут оказать влияние на позицию германского профильного ведомства. По ее словам, Киев еще раз обращает внимание на угрозу «российского геополитического проекта» и необходимость сохранения транзита через Украину.

Сертификация «Северного потока — 2» на данный момент остановлена, поскольку оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ. Пока этого не произошло, сертификация продолжена не будет.

Ранее в Минэкономики ФРГ в пятницу заявили, что эксплуатация «Северного потока — 2» возможна лишь после завершения сертификации и вряд ли она будет завершена в январе. Россия неоднократно подчеркивала, что «СП-2» не является коммерческим проектом и реализуется вместе с европейскими партнерами