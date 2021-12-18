Депутат Рады Бойко предрек смену парламента Украины в скором времени

Украинский парламент может быть сменен в 2022 году, считает сопредседатель фракции ОПЗЖ, депутат Рады Юрий Бойко.

Бойко заявил, что этот шаг необходимо реализовать в первую очередь. Об этом он заявил на телеканале «Украина 24».

«В первую очередь нужно поменять парламент, я убежден, что в начале следующего года мы это сделаем», — сказал депутат.

Ранее Верховная рада Украины предложила упростить предоставление гражданства для «преследуемых». Идею поддержали 285 украинских парламентариев. Так, Киев хочет давать гражданство в упрощенном порядке, «преследуемым» в России людям, а также участникам боевых действий в Донбассе на стороне Украины, следует из пояснительной записке. Для получения украинского гражданства, необходимо будет подать декларацию и отказаться от российского паспорта, сообщает «Царьград».