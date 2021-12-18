Порошенко улетел из Украины после попытки предъявить ему обвинения по поставке угля

Экс-глава украинского государства Петр Порошенко улетел из страны 17 декабря после того, как Государственное бюро расследований попыталось передать ему повестку для предъявления обвинений в рамках дела о поставке угля.

Петр Порошенко в результате отправился в турне в Турцию и Польшу. Бывшего украинского лидера обвиняют в поставке угля из части Донбасса, которая находится не под контролем Киева. Эти сведения, которые недавно появились в украинских изданиях, подтвердила партия экс-главы государства «Европейская солидарность».

В сообщении сказано, что бывший президент отправился в Турцию и Польшу в рамках заранее запланированного дипломатического турне. Порошенко 18 и 19 декабря будет в Турции, где у него пройдут несколько встреч. Бывший глава государства также 20 и 21 декабря будет участвовать в конференции по теме «Россия — Украина — НАТО». Мероприятие пройдет в Польше.