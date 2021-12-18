Помощник Байдена отметил готовность США к диалогу с Россией по безопасности в Европе

Соединенные Штаты Америки выразили готовность провести с Россией переговоры касательно безопасности в Европе. Об этом рассказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он отметил, что в подобном диалоге могут быть как прогресс, так и неудачи. Соответствующее заявление Салливан сделал на семинаре в Совете по международным отношениям, отвечая на озвученные Россией меры по обеспечению безопасности в Европе.

«У нас шел диалог с Россией по европейской безопасности в последние 20 лет ... Мы можем добиться прогресса в некоторых сферах ... И нам придется просто не соглашаться в других областях», — сообщил помощник Байдена, добавив, что «в этом сущность диалога».

Салливан также отметил, что дальнейшая стратегия Вашингтона будет заключаться в тесном согласовании действий с союзниками и достижении единства. По словам помощника президента США, после этого можно будет сесть с Россией за стол переговоров и «положительным образом ответить на идею, заключающуюся в том, что мы можем вести обсуждение в надлежащем формате».