Ранее продленная до 2022 года учебная военная миссия Евросоюза в ЦАР будет завершена досрочно. Сообщается, что 70 военнослужащих из европейских стран, которые обучали солдат центральноафриканской армии FACA, скоро вернутся домой.

Причиной досрочного завершения миссии могла послужить передача подготовленного европейцами батальона FACA под руководство российских инструкторов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера».

Помимо этого, Минобороны Франции ранее отчиталось о выводе военнослужащих из малийского города Тимбукту. Это происходит на фоне угроз Парижа о прекращении военной операции после того, как иностранные СМИ сообщили о прибытии в страну сотрудников «ЧВК Вагнера», которых власти республики попросили помочь в борьбе с террористами.