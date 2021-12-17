Зеленский и Джонсон обсудили меры по деэскалации вокруг Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что обсудил с премьером Великобритании Борисом Джонсоном вопросы энергобезопасности и меры по деэскалации ситуации вокруг Украины.

По словам Зеленского, разговор с Джонсоном оказался весьма продуктивным. В канцелярии британского премьера заявили, что Зеленский и Джонсон во время телефонного разговора о ситуации на границе Украины с Россией согласились с необходимостью диалога с Кремлем.

«Обсудили вопросы энергетической безопасности. Скоординировали дальнейшие шаги по деэскалации ситуации вокруг Украины и мирному урегулированию на Донбассе. Ценю жесткую и неизменную поддержку Великобритании суверенитета и территориальной целостности Украины», — сообщил украинский президент в Twitter.

Отношения Москвы с Киевом и западными странами ухудшились также из-за ситуации в Донбассе. Украина в 2014 году начала военные действия против Луганской и Донецкой народных республик. Киевские власти и страны Запада не раз обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве опровергают все обвинения.