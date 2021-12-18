Марков допустил, что Москва может признать ЛНР и ДНР уже в феврале 2022 года

Если Киев продолжит отказываться от выполнения Минских соглашений, а украинская армия начнет агрессию против республик Донбасса, Россия может вмешаться и провести на Украине военную операцию.

Об этом в беседе с информационным порталом «ПолитНавигатор» заявил директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков.

По словам эксперта, Россия проведет на Украине военную операцию лишь в том случае, если Украина и Запад пересекут проведенные Москвой «красные линии», который на данный момент обозначено три, но вскоре может появиться и четвертая.

«Первая – это недопущение членства Украины в НАТО, вторая – недопущение военного освоения территории Украины, построения военных баз США и Британии с перспективой размещения там ударных комплексов, в том числе с ядерным оружием, с подлетным временем до Москвы пять минут. Третья – это недопущение войны на Донбассе, наступления ВСУ», — перечислил Марков те «красные линии», которые были обозначены Кремлем ранее.

А четвертая «красная линия», по мнению политолога, заключается в недопущении подготовки государственными структурами киевского режима терактов на российской территории.

dan-news.info /

Кроме того, если Киев продолжит не выполнять Минские соглашения, Москва может признать Луганскую и Донецкую народные республики. По мнению Сергея Маркова, это «наиболее вероятное развитие событий».

«При этом, я думаю, что это произойдет не до нового года и не в январе, чтобы не сломать нашим китайским друзьям проведение Олимпийских игр. А в феврале, я бы ожидал, что это возможно, если Запад не сформирует выполнение Минских соглашений», — добавил политолог.

Также Сергей Марков прокомментировал угрозы Европарламента, принявшего на днях очередную антироссийскую резолюцию, в которой было отмечено, что в случае агрессии Москвы против Украины Россия будет отключена от системы межбанковских платежей SWIFT, а также будет заблокирован проект «Северный поток – 2».

«Что касается «Северного потока» – да плевать на него! Труба построена, «поток» после какого-то цикла окончания цикла заработает, газ пойдет. А сейчас не будет газа – будут выше цены на нефть. Это наносит больше вреда Германии и Евросоюзу, а не нам», — заявил Марков.

Федеральное агентство новостей /

Отключение России от SWIFT, по словам политолога, будет иметь более серьезные последствия. Ущерб от потери системы межбанковской связи – это не самое главное, так как систему можно заменить. Но если будет заблокирована возможность ведения расчетов в долларах и евро, это будет означать, что у российских граждан и разных структур фактически будут изъяты сотни миллиардов долларов и евро, объяснил Марков.

«Если у нас одномоментно украдут 200 миллиардов долларов. Это существенная потеря, но не критичная, мы выдержим все», — заключил политолог.