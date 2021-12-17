Два исторических здания провалились под землю в Эквадоре

Два исторических здания, относящиеся к объектам культурного наследия, провалились под землю в Эквадоре. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал и не погиб, сообщают местные СМИ со ссылкой на Национальную службу управления рисками и чрезвычайными ситуациями.

Обрушение памятников архитектуры произошло в кантоне Сарума провинции Эль-Оро. В результате ЧП частично обрушился еще один дом, расположенный рядом с историческими строениями.

Согласно имеющейся информации, причиной инцидента стал провал в грунте. Сотрудники экстренных служб оперативно эвакуировали людей из домов, которые находились в непосредственной близости от места ЧП. По словам экспертов, просадка грунта наблюдается и на соседних улицах кантона. Мэр Сарума Джанси Лопес сообщил журналистам, что инцидент мог быть вызван незаконной добычей золотоносной руды местными жителями.