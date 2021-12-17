Центры модерации контента западных соцсетей обяжут Facebook и YouTube соблюдать законы РФ

Через несколько дней состоится заседание Общественного совета при Роскомнадзоре. На мероприятии будет рассмотрено предложение главы Медиагруппы «Патриот» Николая Столярчука.

Николай Столярчук предложил открыть в России центры модерации контента западных социальных сетей, которые обязали бы Facebook, Twitter и YouTube соблюдать законы РФ. По его словам, соцсети используются в качестве «оружия» против России.

Он подчеркнул, что издания Медиагруппы «Патриот» одними из первых пострадали от обвинений во вмешательстве в выборы США. Столярчук добавил, что американским социальным сетям не может противостоять даже бывший лидер США Дональд Трамп.

«Мое предложение к работе совета, помимо мер, предусмотренных в законе, — рассмотреть возможность внесения в законодательство поправок, обязывающих данные социальные сети осуществлять модерацию российского контента в своих российских филиалах и представительствах по российскому праву», — заявил он.

Кроме этого, руководитель Медиагруппы «Патриот» добавил, что для Google, Facebook, YouTube и других крупных корпораций не должно стать трудностью создание центров модерации, чтобы соблюдалось законодательство России.