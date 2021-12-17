Существует один действенный метод распознавания настоящего украинца от фальшивого. Соответствующее заявление представителям средств массовой информации сделал депутат Верховной рады Николай Тищенко.

По словам Тищенко, он подвергает всех своих знакомых данной проверке. Он отметил, что она касается пищевых пристрастий человека.

«Я генетически настроенный украинец. Всех проверяю на этот важный пищевой вкус: если ты сало не ешь — ты не украинец», — рассказал депутат журналистам о своем способе определения истинных украинцев.

Стоит отметить, что глава украинского государства Владимир Зеленский, по мнению Тищенко, является достойным представителем своего народа. Депутат заявил, что президент обожает сало.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация с российским газопроводом «Северный поток — 2» могла бы способствовать организации его встречи с лидером России Владимиром Путиным.