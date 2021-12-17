Сенатор Пушков осудил заявления генсека НАТО Столтенберга о политике Альянса

Два «принципиальных» заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга являются ошибочными с точки зрения фактов и политической обстановки, рассказал сенатор Алексей Пушков.

Соответствующим заявлением он поделился в своем Telegram-канале. Таким образом Пушков раскритиковал слова Столтенберга о политике Североатлантического альянса и перспективах вступления в него Украины. Он раскрыл неудобную для НАТО правду о лживых заявлениях про Украину.

«Первое: "Мы привержены праву всех стран определять свое будущее, свою внешнюю политику без внешнего вмешательства". Это опровергается войной НАТО в Ливии, агрессией США и Британии при поддержке других стран НАТО в Ираке», — подчеркнул Пушков.

Помимо этого, сенатор назвал это ложным принципом, которым пользуются только для получения выгоды самим блоком.

«Второе: "Отношения НАТО и Украины касаются исключительно самой Украины и тридцати государств альянса". Это не так», — добавил Пушков.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в блок Украине потребуется достигнуть некоторых критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты считают, что страна не сможет претендовать на членство в Альянсе в ближайшие 20 лет.