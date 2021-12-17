Российский президент Владимир Путин не договаривался с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель о том, что немецкий политик будет способствовать сохранению хороших взаимоотношений между двумя государствами. Об этом рассказали аналитики китайского издания Sohu.

По мнению экспертов китайского издания, Меркель и Путин хорошо понимают друг друга и даже стали за все время нахождения бывшего канцлера ФРГ у власти хорошими друзьями. Однако, несмотря на их приятельские отношения, новый глава Правительства Германии Олаф Шольц продемонстрировал, что Берлин не намерен продолжать дружественную политику по отношению к Москве. «ПолитРоссия» приводит перевод данной статьи.

«Молчаливое взаимопонимание между Меркель и Путиным отсутствует», — высказали свою точку зрения в Sohu, раскрыв правду о договоре Путина и Меркель.

Ранее сообщалось, что власти Германии выслали из страны двух российских работников дипломатического ведомства, которые якобы причастны к убийству грузинского гражданина Зелимхана Хангошвили. Посол Российской Федерации в Берлине Сергей Нечаев назвал решение немецкого суда необъективным.