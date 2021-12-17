Большинство украинцев отказались воевать с Россией в случае «потенциального вторжения»

Большая часть граждан Украины не будет воевать с Россией в случае «возможной интервенции», отмечается в результатах исследования Киевского международного института социологии.

Дать «вооруженный отпор» соседней стране готова лишь треть украинцев: большинство из них проживает в западной части страны. 21% опрошенных намерены протестовать в случае начала войны, еще около 15% уедут в другой регион или за границу (9,3%). Почти 19% собираются «ничего не делать», 12,1% респондентов затруднились с ответом.

Примечательно, что опрос показал существенную разницу в результатах среди разных регионов Украины. На западе страны о готовности оказывать сопротивление России заявило в два раза больше опрошенных, чем на востоке.

Новостное агентство «Харьков». / Леонид Андросов

Как сообщает издание Украина.ру, опрос не был анонимным и проводился по телефону — это могло повлиять на искренность респондентов, опасающихся возможных санкций за «неправильное» мнение.

Кроме того, сами вопросы и варианты ответов были составлены некорректно: предполагается либо четыре варианта неприятия гипотетического российского вторжения, либо бездействие.

«Социологи как бы изначально предполагают, что украинец должен быть настроен против, а варьируются лишь варианты реакции», — отмечают журналисты.

Однако даже в этом случае результаты не подтверждают заявление президента Украины Владимира Зеленского, уверявшего 15 декабря, что в случае эскалации на границе с Россией у украинцев «будет только одна реакция», продемонстрированная в 2014 году, когда они «защищали свою территорию с оружием в руках».

Подробнее о том, что помешало Владимиру Путину и Джо Байдену разрешить «украинский казус» — в нашей статье.