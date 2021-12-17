Financial Times: новые санкции США против России выглядят жестом отчаяния

Угрозы Вашингтона ввести против России серьезные экономические санкции выглядят жестом отчаяния и скорее всего не будут иметь эффекта.

Такое мнение в материале для американского издания Financial Times высказала старший научный сотрудник Школы управления имени Кеннеди Гарвардского университета Меган Грин.

Распространение в мире альтернативных платежных систем и цифровых валют, по словам экономиста, создало для стран, против которых вводятся санкционные ограничения, множество лазеек, так как они получают возможность проводить международные финансовые операции вне долларовых структур.

А также тому, что экономические санкции США становятся неэффективными серьезно способствует Китай, который помогает «наказанным» странам обходить, ограничения добавила Грин.

По мнению эксперта, американское руководство продолжает грозить разным санкциям санкциями, так как боится испортить себе имидж, если решить отказаться от подобной линии поведения. В результате страны, против которых санкции были введены, даже не пытаются исправить ситуацию и наладить отношения с США, так как понимают, что Вашингтон все равно не отменит уже наложенных ограничений.

Федеральное агентство новостей /

Все это, рассуждает Грин, в первую очередь касается России. Возникшие между Москвой и Вашингтоном разногласия по украинскому вопросу оказались очень глубокими, а жесткие санкции США не помогут исправить ситуацию, а только ее усугубят. Поэтому угрозы санкциями являются неподходящим инструментом для разрешения проблем.

«Угроза (президента США Джо) Байдена наложить более серьезные санкции на Россию все больше выглядит как жест отчаяния», — заключает Меган Грин.

Напомним, последние несколько недель страны Запада активно обвиняют Россию в том, что она якобы готовит военное вторжение на Украину.

Российское руководство уже не раз опровергло эти заявления, подчеркивая, что перемещает войска исключительно по своей территории и никому не угрожает. При этом в Кремле подчеркнули, что истерика в западных СМИ по поводу возможной «агрессии», может раздуваться намеренно с целью сосредоточить у российских границ как можно больше войск НАТО.

Однако Запад продолжает «предупреждать» Россию, что в случае нападения на Украину против нее будут введены «санкции из ада».