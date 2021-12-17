Политолог Маслов: слова Путина о дружбе с Си Цзиньпином резко понизили статус США

Разговор главы российского государства Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином стал для американской стороны крайне болезненным. Соответствующее заявление сделал политолог Алексей Маслов.

По словам Маслова, в отличие от американского президента Джо Байдена, который в свое время открестился от дружбы с Си Цзиньпином, Путин начал встречу с китайским лидером, назвав его своим хорошим приятелем. Политолог считает, что поступок главы Соединенных Штатов продемонстрировал чудовищное хамство, так как председатель КНР говорил о хороших отношениях между двумя государствами, а не межличностном товариществе.

«И это была сокрушительная шпилька в адрес Байдена и США в целом. Российский лидер всего двумя словами понизил статус США, вышвырнув их из лиги крупных игроков», — рассказал эксперт об одной фразе Путина, которой он поставил США в шаткое положение.

Ранее сообщалось, что несмотря на серьезные противоречия и различия в подходах у американской стороны присутствует желание развивать диалог с российским государством, о чем свидетельствуют прошедшие переговоры президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена. Таким мнением поделился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.