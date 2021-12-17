Власти Крыма запретили массовые развлекательные мероприятия в новогодние праздники

Глава Крыма Сергей Аксенов запретил проведение развлекательных мероприятий в местах массового пребывания людей в период новогодних праздников.

Даная мера вводится для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в период праздников. Кроме того, Минкурортов республики предупредило отели, а также курортные комплексы о действующем запрете на проведение массовых мероприятий.

«Органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым запретить проведение анимационных, концертных и других развлекательных мероприятий, конкурсов в местах массового пребывания людей, возле новогодних елок и т.п. при проведении новогодних и рождественских мероприятий», — сообщается в документе.

В Крыму от коронавируса вакцинировались почти 85% сотрудников туристической сферы. В значительной части отелей и санаториев полуострова от опасной болезни привиты 100% сотрудников.