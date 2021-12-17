Александр Иванов: новые санкции ЕС не повлияют на нашу работу в ЦАР

Новые санкции Евросоюза не окажут никакого влияния на деятельность российских военных специалистов в Центральноафриканской республике, сообщил гендиректор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов во время пресс-конференции, проведенной в медиацентре МИА «Россия сегодня».

Мероприятие под названием «Результаты работы российских инструкторов в Центральноафриканской Республике: Год войны и мира» было приурочено к годовщине конфликта 2020 года, когда FACA, обученные российскими инструкторами, смогли остановить наступление конгломерата вооруженных группировок.

СОМБ осуществляет обучение и тренировку военных правительственной армии ЦАР, а его специалисты находятся на территории страны с оповещением Совета Безопасности ООН и санкционного комитета.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

В данный момент в ЦАР работают 1135 инструкторов Содружества, уточнил Иванов, и специалисты будут пребывать там ровно столько, сколько потребуется правительству республики. Сроки их миссии обусловлены договором, который регулярно обновляется.

Немногим ранее Евросоюз ввел санкции против так называемой «ЧВК Вагнера» и трех российских компаний. Поскольку СОМБ не является частной военной компанией, эти меры никак не повлияют на его работу, пояснил журналистам Иванов.