Эдуард Латыпов назвал общей победой свое серебро на этапе КМ по биатлону в Анси

Биатлонист Эдуард Латыпов принес сборной России серебряную медаль, завоеванную им в спринте на 10 км на четвертом этапе Кубка мира во французском Анси. Россиянин назвал свой успех общей победой.

Латыпов остался доволен собственным выступлением, несмотря на совершенные им ошибки. В целом, по мнению биатлониста, он смог выполнить задачу и грамотно отработать концовку гонки.

«Слава богу, сегодня все получилось. Много было гонок, где чуть-чуть не хватало до пьедестала или до победы. Чувствую, что я иду вперед и прогрессирую. Спасибо всем, кто за меня болеет и переживает... Благодарю свою семью, родителей, жену Дарью, доченьку Викторию. Спасибо тренерскому составу, сервис-бригаде — лыжи были хорошие. Это наша общая победа. Уверен, что мы сегодня порадовали болельщиков», — отметил биатлонист в эфире «Матч ТВ».

Знаменитое высказывание французского барона Пьера де Кубертена о превалирующей роли участия над победой в состязаниях, как выяснилось, не про Латыпова: биатлонист заявил, что выходит на старт с желанием победить и стремится к этому.