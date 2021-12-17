Средний современный украинец из числа лояльной к государству части населения, представляет собой злую карикатуру на советского человека.

Такое мнение в интервью изданию «Украина.ру» высказал политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, по словам которого, единственное, чем современные украинцы отличаются от граждан Советского Союза – это «смена полярности».

Вместо коммунизма жители Украины привержены идеям антикоммунизма, а вместо того, чтобы бороться с буржуазией, они борются с советским наследием.

Таким образом, спустя 30 лет после распада СССР, Украина превратилась в ухудшенный, гротескный вариант Советского Союза, в котором оказалось выращено все самое худшее из обывательских представлений о социалистическом строе.

«То есть поменяли плюс на минус, все остальное осталось тем же самым, если посмотреть выступления украинских политических деятелей конца 1980-х — начала 1990-х годов, то, что они рассказывали об СССР — вот как в их представлении работал КГБ, как в их представлении работал партийный аппарат, как в их представлении работало государство — вот они все это в результате вырастили на Украине», — объяснил Ищенко.

Федеральное агентство новостей / Анастасия Романова

Таким образом современная Украина превратилась в злую карикатуру на Советский Союз, а современные украинцы – в злую карикатуру на советского человека. Хотя это касается конечно не всех украинцев, а тех, кто поддерживает генеральную линию руководителей государства.