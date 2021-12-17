Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Баранец объяснил, почему ракету «Циркон» называют на Западе «сумасшедшей»

Россия
Баранец объяснил, почему ракету «Циркон» называют на Западе «сумасшедшей»

Российские Вооруженные силы уже в следующем – 2022-ом – году получат на вооружение уникальное оружие, которому никто в мире не может противостоять.

Об этом в эфире радио Sputnik заявил военный обозреватель издания «Комсомольская правда», комментируя сообщение Минобороны РФ об испытательном пуске гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата Северного флота «Адмирал Горшков».

Как отметили ранее в военном ведомстве, испытательные стрельбы прошли успешно – ракета «Циркон», выпущенная из акватории Белого моря, точно поразила береговую цель на полигоне Чижа в Архангельской области.

«Чем ближе принятие на вооружение «Циркона», тем интенсивнее идут испытания. Это говорит о том, что наши инженеры, конструкторы пытаются довести "Циркон" до идеального состояния, тем более, что объявлено: поставка "Цирконов" в ВМФ начнется уже в следующем году. Мы получим уникальное оружие, против которого у наших противников пока нет противоядия», — заявил по этому поводу Виктор Баранец.

По его словам, на Западе эту ракету уже прозвали «сумасшедшей», признав, что ни у кого в мире пока нет средств противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы перехватить снаряд, развивающий скорость до 9 Махов, то есть более десяти тысяч километров в час.

Баранец объяснил, почему ракету «Циркон» называют на Западе «сумасшедшей»
Prt Scr youtube.com  /  Новости на Первом Канале

«Поэтому на данный момент мы можем говорить, что ракета «Циркон» – это идеальное оружие. Российский ВМФ получает очень серьезный кулак. Это чрезвычайно важно, если учитывать, что, например, ВМС США и по надводному, и по подводному флоту значительно превосходят нас. Но мы способны «Цирконами» нивелировать превосходство противника», – заключил Виктор Баранец.

Напомним, ранее израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми также прокомментировал очередные испытания «Циркона», заявив, что эта ракета способна нейтрализовать флот любой страны мира, в том числе и американский авианосный флот.

#ракета #минобороны рф #испытания #циркон #баранец