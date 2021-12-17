Баранец объяснил, почему ракету «Циркон» называют на Западе «сумасшедшей»

Российские Вооруженные силы уже в следующем – 2022-ом – году получат на вооружение уникальное оружие, которому никто в мире не может противостоять.

Об этом в эфире радио Sputnik заявил военный обозреватель издания «Комсомольская правда», комментируя сообщение Минобороны РФ об испытательном пуске гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата Северного флота «Адмирал Горшков».

Как отметили ранее в военном ведомстве, испытательные стрельбы прошли успешно – ракета «Циркон», выпущенная из акватории Белого моря, точно поразила береговую цель на полигоне Чижа в Архангельской области.

«Чем ближе принятие на вооружение «Циркона», тем интенсивнее идут испытания. Это говорит о том, что наши инженеры, конструкторы пытаются довести "Циркон" до идеального состояния, тем более, что объявлено: поставка "Цирконов" в ВМФ начнется уже в следующем году. Мы получим уникальное оружие, против которого у наших противников пока нет противоядия», — заявил по этому поводу Виктор Баранец.

По его словам, на Западе эту ракету уже прозвали «сумасшедшей», признав, что ни у кого в мире пока нет средств противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы перехватить снаряд, развивающий скорость до 9 Махов, то есть более десяти тысяч километров в час.

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«Поэтому на данный момент мы можем говорить, что ракета «Циркон» – это идеальное оружие. Российский ВМФ получает очень серьезный кулак. Это чрезвычайно важно, если учитывать, что, например, ВМС США и по надводному, и по подводному флоту значительно превосходят нас. Но мы способны «Цирконами» нивелировать превосходство противника», – заключил Виктор Баранец.

Напомним, ранее израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми также прокомментировал очередные испытания «Циркона», заявив, что эта ракета способна нейтрализовать флот любой страны мира, в том числе и американский авианосный флот.