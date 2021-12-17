Песков обратил внимание на уникальную харизму Путина

Тема транзита власти в Российской Федерации на рабочем уровне отсутствует. Соответствующее заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря лидера РФ, глава российского государства Владимир Путин еще не объявил, будет ли он баллотироваться на следующий президентский срок в 2024 году. Песков подчеркнул, что верховный главнокомандующий России уникален по харизме — как бывший канцлер Германии Ангела Меркель и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин — и уже оставил свой глубокий след в истории. Об этом он рассказал в ходе беседы с RTVI.

«Мы знаем, что Путин имеет право дальше выставляться при желании. Он еще не определился, по крайней мере, нам с вами не сказал, есть ли у него такое желание или нет», — заявил представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин признался, что не смог разобраться в своем почерке. Это случилось, когда он работал на одном из мероприятий.