МИД РФ анонсировал проведение второго саммита Россия — Африка в ноябре 2022 года в Петербурге

Второй саммит Россия — Африка состоится в ноябре 2022 года в Санкт-Петербурге, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Как сообщил дипломат, решено отказаться от идеи собрать участников мероприятия на африканском континенте, так как организаторы не смогли определиться с точным местом проведения. К общему мнению не смогли прийти президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди, а также предшественники из ЮАР Сирил Рамафоса и Сенегала Маки Салл.

Эфиопия не поддержала вариант провести саммит в Каире, так как имеет разногласия с Египтом по вопросу плотины «Возрождение» (Хидасэ). Ситуация оказалась буквально заморожена, несмотря на десятки трехсторонних встреч по урегулирования спора вокруг эксплуатации дамбы, пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).

В мае 2019 года экс-посол РФ в Саудовской Аравии Олег Озеров был назначен ответственным за саммит Россия — Африка. Перед дипломатом поставили задачу обеспечить присутствие в Санкт-Петербурге как можно большего количества глав континентальных государств. Куратором мероприятия выступает Богданов.

Первый саммит Россия — Африка состоялся в Сочи в 2019 году. Во время двухдневного мероприятия стороны заключили множество взаимовыгодных контрактов. На встречу прилетели 40 президентов Черного континента, а также руководители крупнейших региональных объединений и организаций.